Les faits révélés par Le Télégramme sont particulièrement sordides. La semaine dernière, le parquet de Rennes a ouvert une information judiciaire pour viol aggravé, proxénétisme aggravé et actes de torture et de barbarie. Dans cette affaire, un jeune homme de 16 ans est accusé d’avoir violé et prostitué sa petite amie de 14 ans pendant plusieurs mois. Selon le quotidien, des dizaines d’hommes auraient abusé sexuellement de l’adolescente, les viols étant ensuite diffusés sur les réseaux sociaux.

Interpellé par les gendarmes, le principal suspect a été incarcéré à l’établissement pénitentiaire pour mineurs d’Orvault près de Nantes. Trois de ses cousins, âgés de 14 à 17 ans, ont également été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire. Contacté, le parquet de Rennes s’est refusé à tout commentaire sur cette affaire.