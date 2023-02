Les séquelles sont encore visibles ce lundi matin place de la République où plusieurs abribus ont été vandalisés et du mobilier urbain dégradé. Samedi après-midi, le centre-ville de Rennes a été le théâtre de violents affrontements à la fin de la manifestation contre la réforme des retraites qui a rassemblé entre 25.500 et 40.000 personnes, un record depuis le début de la mobilisation dans la capitale bretonne.

Les heurts ont éclaté un peu avant 17 heures alors que le cortège arrivait place de la République. Quelques centaines d’individus s’en sont alors prises à la police en leur jetant divers projectiles. Les CRS ont alors répliqué en faisant usage à de multiples reprises à des gaz lacrymogènes et en ayant recours au canon à eau.





Du mobilier urbain a été incendié place de la République à Rennes lors de la manifestation du 11 février contre la réforme des retraites. - J. Gicquel / 20 Minutes

Les violences n’ont pas cessé pour autant et un cocktail Molotov a été jeté en direction des forces de l’ordre. « Le mélange inflammable a heurté le bouclier d’un agent CRS et s’est répandu sur ce dernier, éclaboussant au passage deux autres collègues », a indiqué dimanche la préfecture d’Ille-et-Vilaine dans un communiqué. Le policier en feu a été immédiatement secouru par ses collègues avant d’être arrosé par le canon à eau. Souffrant de brûlures au second degré, il a été transporté à l’hôpital. Les deux autres CRS visés par le cocktail Molotov ont quant à eux été brûlés au premier degré.

Quatre personnes déférées au parquet ce lundi

Suite à « ces violences inacceptables », condamnées par le préfet, une enquête pour tentative d’homicide volontaire sur personnes dépositaires de l’autorité publique a été ouverte, a-t-on appris auprès du parquet de Rennes. « Je condamne avec la plus grande fermeté ces faits d’une extrême gravité en rappelant que la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité », a souligné Philippe Astruc, procureur de la République de Rennes.





Charge des forces de l'ordre près des Champs Libres à #Rennes pour manif contre réforme des retraites pic.twitter.com/buQBVi4BxP — Jérôme Gicquel (@jgicquel) February 11, 2023



Après les heurts place de la République, les affrontements se sont poursuivis jusqu’en début de soirée sur la place Sainte-Anne et dans les rues environnantes. Vingt-trois personnes ont été interpellées au cours de la journée. Quatre d’entre elles doivent être déférées ce lundi devant le parquet et une autre a été convoquée pour une composition pénale. « Les mis en cause, qui n’ont pas d’antécédents judiciaires, sont nés entre 1995 et 2004 », précise le parquet.