Soirée agitée au tribunal judiciaire de Paris. Trois policiers, qui sécurisaient le box des prévenus lors d’une audience de comparutions immédiates, ont été blessés mercredi soir, apprend 20 Minutes de sources concordantes. Selon nos informations, vers 22h40, les fonctionnaires, ont été pris à partie par trois prévenus qui étaient jugés dans une affaire de vol. Les coups sont partis juste après la lecture de la décision, alors que les policiers tentaient de les menotter.

Ils souffrent « de contusions et d’entorses », nous indique le parquet de Paris. Les victimes ont été secourues par les pompiers et transportés à l’hôpital. Ils se voient reconnaître entre trois et dix jours d’incapacité totale de travail. Les agents ont déposé plainte.

Une enquête a été ouverte, confiée au commissariat du 17e arrondissement.