La galette de Noël. Le repas de fin d’année d’une école élémentaire a viré à l’intoxication alimentaire, jeudi, à Paris. Une vingtaine d’enfants de l’école Cherbourg, dans le 15e arrondissement, ont été pris de maux de ventre et certains de vomissements après le repas de Noël de la cantine. Quatre d’entre eux ont d’ailleurs été conduits en observation dans les hôpitaux Trousseau et Robert-Debré, rapporte Le Parisien.

Le menu était appétissant : cerf à la sauce forestière, purée de marrons, fromage et gâteau au chocolat. Mais la digestion en début d’après-midi a été difficile. Une vingtaine de pompiers et un médecin sont intervenus auprès des enfants. La cause de l’intoxication reste encore à déterminer, les aliments doivent être analysés.