⚠️ La station Meudon sur Seine du T2 est temporairement fermée suite à un éboulement et le trafic est stoppé.



➡️ Les agents de la Ville, de @GPSO_SeineOuest et de la @RATPgroup sont sur place pour sécuriser et rouvrir au plus vite. pic.twitter.com/HDP5piTgvN