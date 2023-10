Une femme qui menaçait de se faire exploser a été neutralisée par les policiers, ce mardi matin, dans la station RER Bibliothèque François Mitterrand, apprend 20 Minutes de sources concordantes. La suspecte, qui était intégralement voilée, voyageait à bord du RER C lorsqu’elle a commencé à proférer dans la rame des menaces de mort et des « propos apologiques », indique une source policière.

La mise en cause avait été repérée dans un premier temps dans le RER au niveau de la commune de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), tenant des propos tels que « on va tous mourir », puis a été signalée à nouveau à la station Bibliothèque François Mitterrand aux cris de « Allah akbar » et « tout va péter ».

Un périmètre de sécurité a été mis en place

Les fonctionnaires la Bac ont isolé la suspecte tandis que leurs collègues évacuaient la station. Selon nos informations, la suspecte a menacé de se faire exploser. Elle a refusé d’obtempérer aux injonctions des policiers qui craignant pour leur sécurité, ont ouvert le feu. Grièvement blessée, elle a été médicalisée sur place. Le pronostic vital de la femme est engagé, nous indique le parquet de Paris.

Un périmètre de sécurité a été mis en place. Les démineurs ont été dépêchés sur les lieux pour procéder à des vérifications. A ce stade, aucun explosif n’a été retrouvé. Les trains ne desservaient plus la station ce matin, a indiqué la SNCF sur X (anciennement Twitter).

Deux enquêtes ouvertes

Deux enquêtes sont ouvertes. L’une a été confiée à la police judiciaire de Paris pour apologie, menaces de mort et acte d’intimidation sur un dépositaire de l’autorité publique pour l’empêcher de conduire sa mission. L’autre, concernant l’usage de l’arme à feu des policiers, a été confiée à l’IGPN, la police des polices.