Depuis plus de deux semaines, le « gang de l’omelette » agresse les passants de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) en leur jetant des œufs et des pommes de terre, d’après les détails mentionnés par Le Parisien.

Le « gang de l’omelette » appelé ainsi à la suite du commentaire d’un internaute circule en ville avec un véhicule gris ou beige, et aurait déjà sévi l’été dernier. Toujours selon nos confrères, les lancers d’œufs et de pommes de terre se seraient reproduits plusieurs fois ces derniers jours et les victimes du gang seraient principalement des femmes.

« Une véritable connotation sexiste et lâche »

Une dizaine de témoignages ont été recueillis sur Facebook, grâce au compagnon de l’une des victimes qui a lancé un appel à témoignages sur un groupe privé. L’homme dénonce « des agressions » qui ont « une véritable connotation sexiste et lâche ». Les victimes du « gang de l’omelette » tout comme certains habitants de Saint-Maur-des-Fossés évoquent « des conséquences psychologiques, une angoisse en se promenant ». Certains craignent « une escalade dans la taille des objets jetés ».

Selon le quotidien, plusieurs d’entre elles souhaiteraient porter plainte « dans les prochains jours ». Les caméras de surveillance de la ville pourront alors être consultées afin d’identifier le véhicule décrit très précisément par les victimes.