Le drame s’est produit peu après minuit jeudi soir, dans un quartier cossu de Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine. Un homme de 40 ans est soupçonné d’avoir tué sa petite fille de 5 ans avant de tenter de mettre fin à ses jours en sautant par la fenêtre, au 2e étage de l’immeuble, a appris 20 Minutes de sources concordantes, confirmant une information du Parisien. L’homme, qui s’était auparavant également donné un coup de couteau au niveau de la carotide, a été transporté en urgence absolue à l’hôpital Pompidou. Les investigations ont été confiées à la police judiciaire des Hauts-de-Seine.

L’alerte a été donnée vers minuit par des voisins, alertés par les cris dans l’appartement et constaté que la mère se trouvait devant la porte. « On est sur un contexte de séparation extrêmement conflictuelle », précise une source proche de l’enquête. Le père faisait l’objet d’une mesure d’éloignement et avait interdiction de se rendre au domicile familial et dans la commune de Courbevoie. Les policiers sont déjà intervenus à deux reprises chez eux en moins d’un mois, des incidents qui se seraient réglés sur place. Plusieurs plaintes pour non-présentation d’enfant et violences avaient été déposées de part et d’autre.

Enquête pour assassinat

A leur arrivée sur les lieux, les policiers retrouvent la mère de l’enfant, elle ne semble pas blessée. Son ex-compagnon, lui, est retranché dans l’appartement avec leur fille. Aux forces de l’ordre, il assure que la fillette est dans la salle de bain et en vie. Mais quelques minutes plus tard, il apparaît sur le balcon le visage en sang. Une colonne se forme alors et enfonce la porte. Il est alors un peu plus de 00h50.

Dans la salle de bain, les sapeurs-pompiers tentent, en vain, de réanimer la fillette en arrêt cardio-respiratoire. Son père, qui s’est poignardé à la gorge, avant de sauter, respire encore mais son pronostic vital est engagé. Le parquet, qui s’est rendu sur place dans la nuit, a ouvert une enquête pour assassinat. Pour l’heure, ni le père, ni la mère ne sont en mesure d’être entendus.