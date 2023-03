H. était pacsée depuis quelques jours avec son compagnon. Cette jeune femme de 29 ans, décrite par des sources proches de l’enquête comme dynamique, souriante et pleine d’humour, avait des projets plein la tête. Mais samedi matin, vers 7 heures, son corps a été retrouvé dans le hall de son immeuble, rue de Chine, dans le 20e arrondissement de Paris. Selon une source policière, elle était inanimée et avait le visage tuméfié. Malgré l’intervention des pompiers et du Samu, son décès a été prononcé à 7h20. Le magistrat de permanence, qui s’est déplacé sur les lieux, a ouvert une enquête du chef de meurtre, confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne.

Son corps a été transporté à l’institut médico-légal de Paris afin d’être autopsié. Selon nos informations, l’autopsie n’a pas permis de déterminer les causes précises de sa mort. « Rien n’indique qu’il s’agisse d’un homicide : ça peut être criminel ou accidentel. Les causes restent à établir. Il va falloir pratiquer des examens plus poussés », confie à 20 Minutes une source proche du dossier. Le parquet nous indique pour sa part qu’il n’y a pas eu « d’interpellation à ce stade » des investigations.

Un McDo à 2h28

C’est le compagnon d’H., avec lequel elle habitait depuis environ un an dans cet immeuble situé à deux pas de l’hôpital Tenon, qui a retrouvé son corps, au petit matin, et alerté les secours. Interrogé par les policiers, cet homme de 30 ans a indiqué que la jeune femme, qui travaillait dans la communication, était sortie vendredi soir avec des amis. Un peu après 6h30, il s’est inquiété de son absence et a décidé de partir à sa recherche. C’est là qu’il a fait la macabre découverte dans le hall de l’immeuble.









Dans la poche de la victime, les enquêteurs ont retrouvé un ticket de caisse provenant du McDonald de la place Gambetta. Elle a passé commande à 2h28 du matin. Les images issues des caméras de surveillance installées dans la capitale la montrent ensuite sortir seule du restaurant.

Un trou de quatre heures

Qu’a-t-elle fait ensuite ? C’est notamment ce que l’enquête devra découvrir. Le gardien de l’immeuble, de confession musulmane, a indiqué être sorti très tôt ce samedi pour se rendre à la mosquée faire la prière. Il a regagné sa loge vers 5h50. Il en est sûr : H. n’était pas dans le hall à ce moment-là. Les enquêteurs de la PJ n’écartent aucune hypothèse. Le parquet de Paris indique de son côté n’avoir « pas davantage d’éléments à communiquer » pour le moment et précise simplement que « les investigations de la brigade criminelle se poursuivent ».