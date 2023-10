Un important dispositif de secours a été déployé ce jeudi matin à Grasse pour organiser l’évacuation de deux établissements scolaires à cause d’une « forte odeur de gaz » dans tout un quartier, a-t-on appris auprès du Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) des Alpes-Maritimes. Près de 700 enfants ont été mis à l’abri.

Un collège, puis une école, à 200 m de là

L’alerte a été déclenchée vers 9 heures, d’abord au collège Les jasmins, situé chemin de Sainte-Marguerite, qui accueillait 540 élèves ce jeudi. « Les sapeurs-pompiers interviennent actuellement sur une forte odeur de gaz dans » et « aux alentours de l’établissement », indiquait le Sdis. Quelques minutes plus tard, l’évacuation des 120 enfants présents dans l’école élémentaire Crabalona, à 200 m de là, a été également ordonnée. Treize engins et 27 sapeurs-pompiers ont été mobilisés.

Tous ont pu finalement regagner leurs classes un peu plus tard dans la matinée. « Après reconnaissance commune entre les sapeurs-pompiers et GRDF », il n’a été fait « aucun relevé significatif », a précisé le Sdis. A ce stade, l’origine de l’odeur reste inconnue.