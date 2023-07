Il « sévit » dans les Alpes-Maritimes depuis 2018, selon les forces de l’ordre qui sont à ses trousses. A Nice, la police nationale vient de diffuser un appel à témoins pour tenter de retrouver l'« auteur d’exhibitions et d’agressions sexuelles sur des femmes majeures » dans le département. Elle cherche « toute personne susceptible d’apporter des éléments à l’enquête afin d’identifier d’autres victimes ».

Le suspect irait à la rencontre de ses proies « dans un créneau horaire compris entre une heure et quatre heures du matin ». Les plaintes déjà reçues dessinent les contours de son modus operandi : il commencerait à s’adresser à ses victimes en leur demandant une cigarette. Ensuite, « il les suivait en voiture et se masturbait à côté d’elles ou se précipitait sur elles pour leur toucher les seins et les fesses tout en leur demandant d’avoir un rapport sexuel ou de lui pratiquer une fellation », relate la police.

pic.twitter.com/HdoEcybXfi — Police Nationale 06 (@PoliceNat06) July 4, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Gabarit imposant et voiture blanche

Cet homme aux cheveux noirs et potentiellement barbu, âgé de 25 à 30 ans, serait « d’un gabarit imposant » et « de type européen », selon le signalement publié sur les réseaux sociaux. Il circulerait à bord d’un véhicule de couleur blanche.









La police demande à ceux qui pourraient avoir des informations permettant d’aider les enquêteurs de contacter le groupe d’appui judiciaire à la sûreté départementale des Alpes-Maritimes au 04.92.17.22.07 ou au 04.92.17.21.79.