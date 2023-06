L’alerte a été donnée sur les coups de 11 heures ce mardi matin. En plein centre de Nice, une odeur suspecte, ressemblant à celle du gaz, a rempli la rue de Rothschild et l’école du même nom poussant la mairie et les pompiers à organiser son évacuation. Au final, quatre personnes ont été intoxiquées, dont deux enfants transportés à l’hôpital, a-t-on appris de la mairie et du Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) des Alpes-Maritimes. La nature de la substance en cause n’a pas été précisée à ce stade.

« La source de l’odeur a été identifiée » et « il ne s’agit d’une fuite de gaz » a simplement indiqué le Sdis 06, expliquant qu'« aucun risque n’avait été détecté ». Selon Nice-Matin, c’est une cuve mise au jour sur le chantier tout proche de l’hôpital Saint-Roch, en cours de transformation en un « Hôtel des polices », qui pourrait être en cause.

Au total, environ 600 personnes, dont une majorité d’enfants, ont dû être évacuées. Les écoliers ont été installés dans le square Durandy et à l’intérieur de sa station de tramway souterraine pendant l’intervention des secours. Ils ont pu regagner leurs classes sur les coups de 15 heures, a précisé la municipalité à 20 Minutes.