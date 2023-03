Il venait de multiplier les infractions au Code de la route. Un chauffard pris en chasse par les forces de l’ordre à Cannes a refusé d’obtempérer lundi soir, blessant un policier municipal et percutant un véhicule de la BAC, a appris 20 Minutes du maire de la ville et du syndicat Unité SGP Police 06. Les agents municipaux ont dû faire usage de leur arme de service.









L’individu était d’abord repéré sur l’avenue Picaud, où il « roulait de façon très dangereuse », a indiqué l’élu LR David Lisnard, sur Twitter. Il aurait alors délibérément foncé sur un équipage de police municipale qui tentait de l’intercepter à hauteur du Vieux-Port de Cannes et qui a dû ouvert le feu. Un agent a été blessé un agent aux « membres inférieurs », a précisé le syndicat sur Facebook.

En contresens sur la rue d’Antibes

Mais le fuyard ne s’est pas arrêté là. Il a alors « pris la rue d’Antibes en sens interdit et a multiplié les infractions sur la Croisette jusqu’à percuter une voiture de la BAC » intervenue en renfort avec deux autres véhicules de la police, a encore expliqué le maire de Cannes. C’est à ce moment-là que sa course folle a pu être finalement stoppée et qu’il a été interpellé.





Nous apportons et apporterons tout notre soutien au policier municipal transporté à l’hôpital, dont la ou les blessures heureusement ne semble(ent) pas trop graves. — David Lisnard (@davidlisnard) March 13, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« Nous apportons et apporterons tout notre soutien au policier municipal transporté à l’hôpital, dont la ou les blessures heureusement ne semble [ent] pas trop graves », a encore précisé David Lisnard.