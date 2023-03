La situation paraît particulièrement inquiétante pour un mois de mars. Ce week-end, la sécheresse déjà bien installée et les vents violents de la tempête Larissa ont formé un cocktail explosif dans les Alpes-Maritimes. Plus de 300 pompiers et d’importants moyens, notamment aériens, avec des renforts en provenance du Var et de Marseille, ont dû être mobilisés pour venir à bout de huit feux de forêts qui se sont déclarés entre vendredi et samedi, a-t-on appris du Service départemental d’incendie et de secours.

Au total, près de 55 hectares de végétation sont partis en fumée, notamment dans l’arrière-pays de Grasse, sans faire de blessé ni menacer d’habitation. Mais les autorités appellent « à la plus forte attention » alors que la situation hydrique va rester préoccupante.









Les deux plus importants incendies, attisés par des rafales de vent à plus de 130 km/h, ont touché Saint-Vallier-de-Thiey (20 hectares), tout près de la cité des parfums, et Briançonnet (30 hectares), à la frontière avec le département des Alpes-de-Haute-Provence, où une trentaine de pompiers sont toujours mobilisés ce lundi matin. Sur place, « des points chauds subsistent encore » et « le travail de traitement des lisières doit se poursuivre dans la journée », précise le Sdis 06.

Le département en « alerte » sécheresse

Les feux, dont certains causés par des arcs électriques sur des lignes à moyenne ou haute tension, ont également concerné les communes de Spéracèdes, où 3,22 hectares ont brûlé, Le Mas (7.000 m2), Coaraze (5.000 m2), Lantosque (2.500 m2), Puget-Rostang (1.000 m2) et Bouyon (500 m2), selon des bilans communiqués par le Sdis 06. Dans ce dernier village, au nord ouest de Nice, une bergerie a dû être évacuée.

« Nous ne sommes qu’au mois de mars et la situation de sécheresse, conjuguée à des températures élevées et à des vents forts, engage déjà à la plus grande vigilance face aux départs de feux », a réagi le président du département des Alpes-Maritimes, président du Sdis 06. Et Charles-Ange Ginésy d'« appeler tous les habitants au civisme et à la plus forte attention face à cette situation ».

Vendredi, la préfecture des Alpes-Maritimes a annoncé que le département allait être placé en « alerte » sécheresse alors que le niveau de certains cours d’eau est alarmant. Un arrêté devrait préciser dans les prochaines heures les restrictions de consommation d’eau potable qui vont être mises en place. L’arrosage entre 8 heures et 20 heures, ainsi que le remplissage des piscines seront notamment proscrits.