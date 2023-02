Ils remontaient à vive allure d’Espagne en direction de Nice. Vendredi soir, les enquêteurs de la police judiciaire niçoise, épaulés par ceux de Marseille et de Montpellier ont intercepté à hauteur de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) un go fast de deux véhicules lourdement chargés. Dans des caches des voitures, les policiers découvraient près de 20 kilos de cocaïne, rapporte Nice-Matin.

Les perquisitions menées consécutivement à cette prise permettaient la découverte à Nice et Cagnes-sur-Mer de 10 kilos supplémentaires de cocaïne, ainsi que 60 kilos d’ecstasy et 50 kilos de shit. Huit personnes, toutes déjà connues des services de police, ont été présentées à un juge, mises en examen et placées en détention provisoire dans le cadre de ce trafic de drogue.