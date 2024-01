Les pompiers de Loire-Atlantique sont intervenus dans la soirée du 1er janvier 2024 pour tenter de retrouver le corps sans vie d’un piéton, fauché par un train qui circulait sur la LGV entre Nantes et Paris. D’après les secours, le corps sans vie de cet individu dont l’âge et le sexe n’ont pas été précisés a été découvert dans une zone marécageuse à hauteur de Thouaré-sur-Loire. On ignore pour l’heure les circonstances de l’accident.

Choqué, le conducteur du train a été pris en charge par les pompiers. Le trafic ferroviaire a également dû être stoppé jusqu’à 22h30 dans les deux sens. Un peu moins de 300 personnes qui se trouvaient à bord du TGV ayant percuté le piéton ont dû patienter trois heures le temps que les forces de l’ordre effectuent leurs constatations. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie.