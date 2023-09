La scène s’est déroulée vendredi soir au niveau de l’arrêt Vincent-Gâche sur l’île de Nantes. Un peu avant 23 heures, une violente rixe a éclaté entre des passagers dans une rame du tramway. Dans la bagarre, le conducteur, âgé de 52 ans, a été blessé par un coup de cutter et a été transporté au CHU, a-t-on appris auprès du service départemental et de secours. Un passager, âgé de 31 ans, a également été blessé par la lame du cutter et pris en charge par les secours.

Suite à cette agression, tous les conducteurs de bus et de tramway ont exercé leur droit de retrait et sont rentrés au dépôt. Les deux agresseurs présumés sont toujours en fuite, précise Ouest-France.