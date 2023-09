« Un nombre impressionnant de violences. » Lundi, deux hommes âgés de 20 et 27 ans ont été mis en examen à Nantes pour séquestration en bande organisée et actes de torture et de barbarie, rapporte ce mardi le procureur de la République Renaud Gaudeul. Les suspects ont été interpellés samedi dans un appartement où les policiers ont découvert quatre autres personnes, séquestrées depuis plusieurs jours.

C’est un proche du locataire de ce logement, situé dans le quartier sensible de Malakoff, qui a prévenu les forces de l’ordre, inquiet de ne plus avoir de nouvelles. Sans penser que ce jeune homme de 24 ans était en fait retenu dans son propre appartement avec sa compagne de 46 ans, une amie de cette dernière, et son oncle, pour une histoire de dette.

« Le locataire rapporte qu’il y a quinze jours, des individus lui auraient imposé de servir de nourrice, explique le procureur de la République, rappelant que l’immeuble en question fait partie des points de deal identifiés. Mercredi ou jeudi dernier, ils sont venus lui dire qu’il manquait 10.000 euros, et en n’ont retrouvé que 2.000 sur place. Cinq ou six individus auraient alors décidé de les séquestrer, dans l’appartement et dans une des caves de l’immeuble. »

Brûlures, viols, bâillons

Là, les quatre victimes auraient vécu l’horreur, en témoignent les « nombreuses traces constatées sur l’ensemble de leurs corps ». Les deux femmes rapportent notamment avoir été brûlées avec une lame chauffée à blanc, et plongées la tête la première dans une baignoire à tel point que l’une d’entre elles a perdu connaissance. L’une des deux victimes a indiqué aux enquêteurs avoir « subi plusieurs faits de viol » et avoir été menacée avec une arme chargée, dont le canon aurait été introduit dans sa bouche. Des câbles de téléphone et du scotch ont été utilisés pour bâillonner les victimes, immédiatement transportées au CHU lorsqu’elles ont été découvertes, portant des « blessures apparentes ». L’oncle, âgé de 57 ans, a entre-temps quitté l’établissement sans donner de nouvelles.

La police judiciaire a été chargée de cette enquête où « de nombreuses vérifications doivent encore être faites », indique ce soir Renaud Gaudeul. D’autant que les deux suspects, placés en détention provisoire, « contestent l’intégralité des faits », expliquant être venus sur place pour passer « une soirée festive ». Le plus âgé, déjà condamné une dizaine de fois notamment pour trafic de stupéfiants, était sorti de détention en novembre dernier. Comme son complice, « présent dans le quartier depuis ces derniers temps », il encourt la réclusion à perpétuité. D’autres suspects sont toujours recherchés.