Un homme blessé au couteau et un autre par balle. C’est le bilan des violences qui ont ciblé, en deux épisodes successifs, une épicerie de nuit de Montpellier dans la nuit de samedi à dimanche. Vers 3 heures du matin, une expédition punitive a tout d’abord été menée par un groupe de 5 à 10 personnes à l’encontre du gérant de ce commerce situé dans le quartier populaire de Celleneuve, dans l’ouest de la ville. « Le gérant a été légèrement blessé par un coup de couteau au bras. Les agresseurs ont également saccagé l’épicerie et volé le tiroir-caisse », a précisé à l’AFP la Direction départementale de la sécurité publique de l’Hérault (DDSP 34).

Des effectifs de police en civil (deux enquêteurs et deux membres de la police technique) – non identifiables en tant que policiers – se sont rendus sur place pour effectuer les constatations d’usage. Et, un peu avant 4 heures du matin, le même groupe d’agresseurs est revenu à proximité du commerce, tirant depuis une voiture quatre ou cinq coups de feu avec une arme de petit calibre. De source policière ce nouvel « assaut » a blessé « un badaud qui se trouvait sur les lieux, et qui semble être une victime collatérale » Une balle de petit calibre a traversé le mollet de la victime, dont le pronostic vital n’est pas engagé.

La piste d’un différend commercial

Il n’y a pas eu de policier blessé et les policiers en civil présents n’ont pas riposté aux coups de feu, a indiqué la DDSP 34, précisant que « lors des coups de feu, tirés depuis un véhicule, les policiers ont mis à l’abri le gérant et la personne blessée ». Les enquêteurs ont poursuivi leurs constatations, protégés par des policiers venus en renfort.

La police judiciaire de Montpellier a été saisie de l’enquête. La thèse d’un règlement de comptes sur fond de différend commercial, de racket et de tentative de prise de possession des lieux est privilégiée.