Un homme alcoolisé, soupçonné d’avoir effrayé des passants avec un python royal en pleine rue, a été interpellé et placé en garde à vue vendredi soir à Montpellier (Hérault), rapportent les services de police du département sur leur compte X (ex-Twitter).

Cet individu est accusé d’avoir brandi le reptile sous le nez de Montpelliérains, dans le quartier Gambetta. Lorsque les policiers, alertés, sont intervenus, l’homme aurait été agressif et aurait refusé d’être contrôlé. Il a finalement été maîtrisé et a été conduit au commissariat. Celui-ci était sous l’emprise de l’alcool et détenait un couteau.

Le python royal qui, lui, a été sage, a été capturé par un policier. Il a aussitôt été récupéré par une association montpelliéraine, SOS Nature, spécialisée dans la prise en charge de reptiles. On ne sait pas où cet homme s’est procuré ce serpent.