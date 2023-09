Michaël Delafosse (PS), le maire de Montpellier (Hérault), a annulé un mariage, samedi, après des débordements. Or, dans cette commune, les futurs époux signent une charte, précisant que les troubles à l’ordre public entraînent l’annulation de la cérémonie.

La police municipale a donné davantage de détails, lundi, sur les débordements reprochés aux invités de ce mariage. C’est en début d’après-midi, samedi, qu’un opérateur du Centre de supervision urbain repère deux véhicules, bloquant la circulation dans un rond-point, à Croix-d’Argent, pour faire place à un cortège de 27 voitures et motos. « Les passagers ne portent pas leurs ceintures de sécurité et sont debout au niveau des toits ouvrants, assis sur les montants des portières et des coffres », détaille la police municipale.

Fumigènes et feux rouges

La police nationale reçoit alors « de nombreux appels d’automobilistes », bloqués sur l'A709. Peu avant 15 heures, le cortège débarque sur un autre rond-point, près du Zénith-Sud, et « y stationne en allumant des fumigènes », note la police municipale. Quelques minutes plus tard, « les véhicules grillent le feu rouge » et entrent sur le domaine du Grammont. C’est à ce moment-là que la décision d’annuler le mariage a été prise.

Au final, 18 véhicules ont été verbalisés, pour des arrêts gênants la circulation, pour non-port de la ceinture de sécurité et pour inobservation de l’arrêt imposé par un feu rouge.