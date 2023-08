Un violent incendie a ravagé les deux derniers étages d’un immeuble de 15 niveaux, ce mercredi matin, dans le quartier de la Mosson, sur l’avenue de Heidelberg, à Montpellier (Hérault), ont indiqué les sapeurs-pompiers, peu avant 8 heures.

Au total, 23 personnes ont été blessées, dont deux ont été « sérieusement intoxiquées », selon la préfecture de l’Hérault, et transportées en urgence à l’hôpital le plus proche pour être soignées. Un sapeur-pompier a également souffert d’un coup de chaud, lors de son intervention. Par ailleurs, plusieurs dizaines de personnes ont été évacuées.

Plusieurs appartements ont été touchés par les flammes. Le feu était fixé, et sa propagation stoppée, peu après 8 heures. L’intervention des sapeurs-pompiers, qui étaient 128 au plus fort de l’opération ce mercredi matin, a permis d’éviter la propagation aux façades adjacentes. On ne connaît pas, pour l’instant, les causes de cet incendie.