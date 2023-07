L’accident s’est produit vers 20 heures, ce dimanche. Alors qu’une adolescente se baladait avec une amie à vélo à Manduel, près de Nîmes dans le Gard, un TER l’a fauchée de plein fouet, explique Objectif Gard. Ce TER reliant Avignon à Perpignan avec près de 200 passagers à bord a percuté mortellement la jeune fille de 14 ans. Son amie qui a assisté à toute la scène a été prise en charge en état de choc.

Selon Objectif Gard, l’adolescente n’aurait pas entendu le train arriver. Les gendarmes de la cellule technique et scientifique et un médecin légiste se sont rendus sur place pour déterminer les causes de l’accident.

Le trafic ferroviaire a été interrompu jusqu’à 22h45 dans la soirée de dimanche.