Un homme de 38 ans s’est livré à un véritable marathon incendiaire sur des poubelles entre le 24 et le 25 juillet dans différents quartiers de Montpellier, rapporte le Midi Libre.

Ce lundi entre 10h30 et 11h30, ce sans domicile fixe avait déjà allumé 24 feux, avant de poursuivre durant la nuit et ce mardi matin. Les quartiers Boutonnet, Beaux-Arts et Les Aubes ont été le théâtre de ses agissements.

Dix-sept briquets retrouvés dans son sac

Ce mardi vers 9h30, repéré grâce aux images de la vidéoprotection, la police nationale a arrêté le pyromane qui venait tout juste d’allumer un nouveau feu rue Auguste-Broussonnet.

Les forces de l’ordre ont trouvé pas moins de 17 briquets dissimulés dans son sac. Le trentenaire d’origine algérienne et en situation régulière reconnaît les incendies du lundi 24 juillet, mais pas ceux du lendemain. Face aux propos qu’il a tenus aux policiers, une expertise psychiatrique a été ordonnée.