Un « Karnaval des gueux » est prévu mardi soir, à Montpellier (Hérault). Dans un communiqué, la préfecture indique que ce défilé, non déclaré, a été interdit par un arrêté. Si les dernières éditions furent plutôt calmes, la manifestation avait plusieurs fois tourné à l’affrontement, il y a quelques années, entre les participants et les forces de l’ordre.

« Préparé de manière clandestine, en l’absence de toute concertation avec les services de la préfecture et de la mairie », ce rendez-vous génère « tous les ans des troubles à l’ordre public (recherche de l’affrontement avec les forces de l’ordre, incendies de poubelles, dégradations de biens publics et privés, consommation excessive d’alcool sur la voie publique…) », précisent les services de l’Etat. L’arrêté préfectoral interdit la manifestation de mardi à 18 heures, jusqu’au lendemain matin à 5 heures. Cette nuit-là, il sera interdit de transporter et de consommer de l’alcool sur la voie publique. La vente à emporter des boissons alcoolisées est également strictement interdite dans le centre-ville.









« Certains groupuscules d’ultra-gauche détournent la liberté de manifester en vue de constituer des attroupements dont les seuls objectifs sont de troubler la tranquillité publique, se livrer à des dégradations et agresser les forces de l’ordre, déplore le préfet, Hugues Moutouh. Participer dans ces conditions à un tel attroupement constitue un délit. »