Un corps en partie calciné, a été retrouvé dans un jardin sur la commune de Coupiac, située dans le Sud Aveyron, à environ 60 kilomètres de Rodez. Le corps est celui d’un homme âgé de 60 ans, disparu le 5 février. Une femme avait appelé ce jour-là les gendarmes de Saint-Cernin-sur-Rance, les informant qu’elle n’avait plus de nouvelles de son ex-mari.

Le 8 février, la voiture du disparu avait été retrouvée à Camarès. Ce même jour, plusieurs membres de sa famille avaient reçu des textos, envoyés depuis son téléphone. Mais dans un style d’écriture qui ne lui correspondait pas.

De nombreux objets appartenant à la victime, retrouvés chez les suspects

« Deux personnes qui avaient été vues utilisant [son] véhicule [ont été] identifiées et placées en garde à vue, explique le procureur de la République de Montpellier, Fabrice Belargent. Une perquisition était réalisée à leur domicile. Au cours de celle-ci de multiples objets appartenant au disparu étaient découverts. »

Au cours de la garde à vue, l’un des suspects aurait avoué aux enquêteurs avoir eu un différend avec la victime et l’avoir tué involontairement en le faisant tomber à terre. Une troisième personne se serait chargée de faire disparaître le corps en l’incinérant. Identifiée, elle a également été placée en garde à vue.

Trois personnes en garde à vue

« Il est à ce stade de l’enquête impossible de préciser les liens qui existaient entre la personne disparue et les trois personnes placées en garde à vue, ni les circonstances exactes dans lesquelles cette personne a été tuée », précise le procureur de la République. Les versions des trois suspects divergent quant aux circonstances ayant entraîné la mort de la victime.

Les trois mis en cause, deux hommes et une femme, ont été présentés au parquet de Montpellier le 11 février et mis en examen des chefs d’arrestation, enlèvement séquestration suivi de mort, d’une part, et recel de cadavre d’une personne victime d’homicide ou de violences ayant entraîné la mort, d’autre part. Tous trois ont été placés en détention provisoire.