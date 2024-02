Voilà qui ne devrait rien arranger aux débats sur les manques de moyens de services hospitaliers français, et particulièrement des urgences. Une vieille dame âgée de 85 ans a été retrouvée morte dimanche dans un conteneur de l’hôpital d’Aix-en-Provence, a appris 20 Minutes auprès du parquet d’Aix, confirmant une information initiale de La Provence.

Elle avait été conduite par sa fille aux urgences vendredi en début de soirée pour une crise démence. L’octogénaire était en effet suivie depuis près de sept ans par un médecin à l’hôpital psychiatrique Montperrin pour les conséquences d’une maladie dégénérative.

Enquête ouverte

En tout début de soirée, la dame a échappé à la vigilance du personnel soignant. La fille remue alors ciel et terre et demande de l’aide à son cousin pompier avec qui elle se lance dans des recherches qui aboutiront à la retrouver, morte trente-six heures plus tard, dimanche, après-midi, dans une benne à ordures du sous-sol de l’hôpital. « Une enquête en recherche des causes de la mort » a été ouverte précise à 20 Minutes Jean-Luc Blachon, le procureur de la République.

Selon les premiers éléments recueillis par les enquêteurs, la dame, fortement désorientée, est rentrée d’elle-même dans ce conteneur. L’autopsie réalisée établie que la victime souffrait également d’une pneumopathie.