Trois des quatorze singes dérobés dans un zoo du Var, retrouvés à Marseille

Les caves des quartiers marseillais recèlent décidément bien des curiosités. Trois des quatorze singes écureuils volés dans la nuit du 26 au 27 janvier à un zoo du Var ont été retrouvés dans les quartiers sud de Marseille, indique La Provence.

Le premier des trois primates rescapés a été récupéré mardi matin dans une cave après une opération de police dans la cité de la Sauvagère au cours de laquelle un jeune homme de 19 ans était interpellé. Deux jours plus tard, ce jeudi, une mère singe écureuil et son fils était abandonné dans une cage et dans une rue du 12e arrondissement. .

Les singes écureuils sont de petits primates d’une trentaine de centimètres, vivant en groupe social très organisé et incapable de survivre seul. Onze sont toujours recherchés et manquent à leurs dix-neuf congénères restant au zoo de La-Londe-les-Maures.