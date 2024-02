Deux hommes mis en examen pour le meurtre d’une victime collatérale en 2021

Deux hommes soupçonnés d’être impliqués dans le meurtre de Kawtar, jeune fille de 17 ans victime collatérale en juillet 2021 de la guerre entre gangs pour le contrôle du trafic de drogues dans la région marseillaise, ont été mis en examen jeudi. Agés de 22 et 21 ans, ils ont été mis en examen des chefs de « complicité de meurtre et de tentatives de meurtres en bande organisée », ainsi que de « participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes », a indiqué le parquet de Marseille, confirmant une information initiale de la Provence.

L’un d’eux a été placé en détention provisoire et l’autre sous contrôle judiciaire. Ils avaient été interrogés et placés en garde à vue avec deux autres personnes lundi et mardi, soit plus de deux ans et demi après les faits. Tous étaient déjà « détenus pour d’autres causes », a précisé le procureur Nicolas Bessone dans un communiqué.

Conflit entre « plans stups »

Le soir du 8 juillet 2021, à Septèmes-les-Vallons, au nord de Marseille, les trois occupants d’une voiture, un couple et une jeune fille de 17 ans, avaient été la cible de tirs provenant de deux armes. Kawtar, « sans aucun lien avec un trafic de stupéfiants » et seulement prise à son bord par le couple « alors qu’elle souhaitait sortir pour fêter son baccalauréat », avait été mortellement atteinte par les tirs. Le couple lui s’en était sorti sans grave blessure.

Selon les enquêteurs, l’homme de 21 ans, présent à l’avant du véhicule, avait imposé un détour afin de se rendre à un rendez-vous fixé pour qu’il recouvre une somme d’argent dont le débiteur était une de ses connaissances. Selon les enquêteurs, cet homicide avait eu lieu dans le cadre du conflit entre les « plans stups » des cités Bassens et de La Paternelle, dans les quartiers nord paupérisés de la cité phocéenne.

Victime collatérale du narcotrafic

Longtemps au coeur d’un conflit meurtrier entre bandes rivales, et ce jusqu’à la fin 2023, la Paternelle connaît depuis quelques semaines un répit en matière de violence après l’assèchement de ses points de deals, parmi les plus lucratifs du pays, qui pouvaient rapporter plusieurs milliers d’euros par jour aux trafiquants. Le sort tragique de Kawtar avait beaucoup ému à l’époque, la jeune fille étant l’une des premières victimes collatérales du narcotrafic qui gangrène la seconde ville de France. En 2023, parmi les 49 « narchomicides » à Marseille, quatre avaient touché des victimes collatérales, dont trois femmes.