Un pêcheur au tribunal pour la onzième fois après un chalutage illégal

En provençal, on dirait « qué testard ». Une tête dure, en français. Déjà condamné à dix reprises depuis 2005, dont la plus récente le 2 juin dernier à un an d’interdiction de pêche, 5.000 euros, et 20.000 euros de dommages et intérêts, le patron du Joseph Di Trento, un chalutier de 21 mètres, l’un des derniers de Marseille, va de nouveau faire face à la justice ce 2 janvier.

Il a été pris par la patrouille le 6 septembre 2023 en action de pêche dans la zone interdite des trois miles nautiques de la côte sud-ouest de l’île du Planier. Le patron pêcheur est à quelques mois de pouvoir prendre sa retraite. L’audience initialement prévue le 12 janvier avait été renvoyée pour une question de procédure.