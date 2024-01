Il y a des lendemains de réveillon plus difficile que d’autres. Un homme de 26 ans, qui a été pris en charge par les marins-pompiers de Marseille la nuit du 1er janvier, est resté deux jours avec une balle logée dans sa mâchoire, rapporte BFM Marseille.

Tout commence le soir du Nouvel An, où le jeune homme est transporté par les secours à l’hôpital pour une blessure trauma-facial après une chute sur la voie publique, notent alors les pompiers sur leur fiche d’intervention. La victime a ensuite regagné son domicile avant, deux jours plus tard, de se rendre au commissariat pour porter plainte et y faire un malaise.

De nouveau transporté à l’hôpital, un scanner a révélé la présence d’une balle du côté droit de sa mâchoire avec une plaie d’entrée située au niveau de sa tempe, blessure qui n’avait visiblement pas été déclarée ni repérée par les secours.