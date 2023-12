Une cafetière par-ci ; une couette par-là ; un four ou des sèche-cheveux, un collectif anti-Airbnb de Marseille a communiqué par mail des photos d’objets dérobés dans des meublés de tourisme, rapporte La Provence. Des images qui sont accompagnées d’un texte de revendication : « Ces perquisitions ne sont que le début d’un projet plus large, qui vise à l’éradication des Airbnb et de la présence de leurs multipropriétaires dans la cité phocéenne », soutient la missive.

Des actions qui font écho aux « kidnappages » d’une quarantaine de boîtes à clef revendiqués en octobre, ou encore du placardage en ville d’adresse et de photos de propriétaire de meublés de tourisme à Marseille. Contactée par La Provence, la plateforme Airbnb assure ne pas avoir eu de remontée de propriétaires concernant ces faits.