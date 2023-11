Vingt-six secondes d’une vidéo mettent à mal la version des trois policiers du Raid mis en examen pour la mort de Mohammed Bendriss dans la nuit du 1er au 2 juillet dernier, un Marseillais de 27 ans victime d’un tir de LBD pendant les émeutes consécutives à la mort de Nahel.

Révélées par Mediapart et Libération, ces images filmées par une riveraine montrent les policiers tirer au LBD et au beanbags (des sachets de billes de plomb) sur la victime sans raison apparente. Les deux médias compilent ensuite cette vidéo avec les images de la vidéosurveillance de la ville de Marseille et celles de la caméra embarquée du blindé des policiers pour retracer l’entièreté de la scène.