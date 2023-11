Vingt-deux personnes ont été interpellées à Marseille cité de La Paternelle, ses environs et en région parisienne dans le cadre d’une enquête visant les activités du clan « Yoda », nom d’un puissant réseau de trafiquants de drogue des quartiers Nord de la ville, a indiqué le parquet de Marseille à 20 Minutes, confirmant une information initiale du JDD.

Les enquêteurs suspectent ces individus, d’avoir effectué de multiples actions armées d’intimidation des points de deal du clan rival « DZ Mafia ». « DZ Mafia » et « Yoda » sont deux équipes de narcotrafiquants engagés dans une lutte à mort depuis un peu plus d’un an. Ces affrontements sont tenus comme responsable d’une grande partie des presque cinquante morts de l’année 2023 liés au trafic de stupéfiant.

Ces gardes à vue peuvent durer jusqu’à 96 heures. Une communication de Nicolas Bessone, le procureur de la République de Marseille, est envisagée pour la fin de semaine.