Deux hommes sont morts et un a été grièvement blessé dans une fusillade survenue jeudi peu après 19 heures dans le quartier des Chutes-Lavie, à Marseille (4e arrondissement). Rapidement, une vidéo de ces exécutions, visiblement extraite des données de vidéosurveillance, a commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Ce n’est pas la première fois que cela se produit.

En conséquence, le parquet de Marseille, a annoncé l’ouverture d’une enquête « sur l’accès de personnes non habilitées aux images de vidéosurveillance et l’utilisation à d’autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées ainsi que le recel de cette infraction », a communiqué Dominique Laurens, procureure de la République de Marseille. Ces faits peuvent être punis jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende.