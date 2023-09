Dimanche, soir, au cours d’une fusillade visant un point de deal à Marseille une jeune femme qui se trouvait dans sa chambre située dans l’immeuble juste au-dessus des tirs a été atteinte à la tête. Hospitalisée dans un état très grave, elle se trouve en état de mort cérébrale, a indiqué ce lundi Dominique Laurens, la procureure de la République de Marseille au cours d’une conférence de presse donnée avec Frédérique Camilleri, la préfète de police.

20 Minutes fait le point sur cette affaire dramatique et qui, malheureusement, devait bien finir par arriver au regard de l’évolution des violences perpétrées par les différents groupes de narcotrafiquants marseillais. « On a atteint le point ultime », a regretté la procureure. Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, est attendu demain à Marseille.

Que s’est-il passé ce dimanche soir ?

Il était aux alentours de 23 heures ce dimanche lorsque les services de police de Marseille ont été avisés de détonations dans la cité Saint-Thys (10e arrondissement), un quartier situé dans le sud-est de Marseille. Selon une source proche du dossier, le commando est arrivé en scooter, un pilote et un tireur armé d’une kalachnikov. Ce dernier a alors « rafalé » le point de deal.

Dominique Laurens ajoute « qu’un premier tir sur une pharmacie près de laquelle il est habituel de voir des jeunes se regroupant et où se conduit un point de revente de stupéfiants » est intervenu. Un second tir « à l’aveugle » a ensuite eu lieu atteignant donc les logements. Sur place, les enquêteurs ont retrouvé 23 douilles de calibre 7.62, soit presque l’intégralité d’un chargeur de Kalachnikov, qui en contient d’ordinaire 30.

Où se trouvait la victime ?

La jeune femme de 24 ans, grièvement touchée à la tête et en état de mort cérébrale, se trouvait ce dimanche soir dans sa chambre lorsqu’elle a reçu une balle. Cette femme logeait avec sa mère, dans l’appartement familial situé au 3e étage. Un bâtiment qui se trouve juste au-dessus du point de deal pris pour cible. Rapidement pris en charge dimanche soir par les secours et conduite à la Timone au service de réanimation, son état s’est dégradé et la jeune femme se trouve en « état de mort cérébrale », a indiqué la magistrate.

La procureure de la République a ensuite précisé que deux autres appartements avaient reçu des impacts de balles. Celui d’une dame âgée de 79 ans, vivant au 4e étage. Et celui d’une autre dame, âgée de 86 ans.

Les quartiers sud, maintenant ?

Le règne de sang et de violence que font vivre les narcotrafiquants marseillais a franchi un nouveau palier, avec cette nouvelle victime qui se trouvait paisiblement chez elle. « On a atteint le point ultime », a considéré Dominique Laurens qui a rappelé que déjà, en 2021, pareil scénario avait été évité de justesse, avec une balle qui était venue se loger dans le doudou d’une fillette.

Souvent « cantonnées » aux quartiers nord, les fusillades n’épargnent plus désormais les quartiers sud. Cet été, le quartier de la Cayolle, également dans le 10e arrondissement, a connu deux morts et deux blessés. « Il y a des tensions plusieurs cités des quartiers sud de Marseille », a observé Frédérique Camilleri, la préfète de police. Celles-ci, après avoir gagné la Cayolle et Château Saint-Loup ont donc désormais atteint Saint-Thys. Selon une source policière, les fusillades de la Cayolle ne seraient pas liées au conflit entre « Yoda » et « DZ Mafia », deux groupes originaires du quartier de la Paternelle, mais pourraient être rattachées à une équipe de Campagne-Levêque. « Il est trop tôt », selon la procureure, pour émettre des hypothèses sur les commanditaires de la fusillade de dimanche soir visant un point de deal sans réelle envergure.

Quel bilan et réponse policière ?

De son côté, la préfète de police a indiqué que l’activité de ses services « faisait mal aux trafiquants. Cette déstabilisation des réseaux peut créer des guerres de territoires », a-t-elle ajouté, excluant toutefois que l’activité policière puisse être considérée comme une des causes du bain de sang actuel (42 morts et 110 blessés dans des affrontements sur fonds de trafic de drogue depuis le début de l’année). « Nous sommes engagés dans une bataille, sous toutes ses formes (…) et qui sera longue », a repris la préfète. « Nous allons couper en permanence les tentacules de la pieuvre », a imagé Frédérique Camilleri. « Et si nous ne le faisons pas, on laisse la pieuvre étendre son influence sur la vie des habitants, des quartiers. Et progressivement, nous risquons de voir ce qu’il se passe dans d’autres pays, des menaces contre les autorités publiques, des infiltrations potentiellement de la sphère publique ».

Dans l’urgence, la présence policière dans ce quartier est renforcée. Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur devrait se déplacer demain matin tôt à Marseille. Depuis le début de l’année, les forces de police ont procédé à l’interpellation de 1.160 trafiquants à Marseille. Plus de 800 armes, dont 67 fusils d’assaut ont été saisis en 2023, a ajouté Frédérique Camilleri qui pointe également la lourde responsabilité des consommateurs.