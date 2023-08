Selon une information de RMC confirmée à 20 Minutes, le policier mis en examen et placé en détention provisoire dans l’affaire Hedi a demandé ce mercredi sa remise en liberté. Le policier est actuellement en prison, mis en cause dans l’enquête sur les graves blessures dont Hedi, un jeune homme de 22 ans, a été victime en marge des émeutes à Marseille dans la nuit du 1er au 2 juillet dernier. Le serveur a dû subir une amputation partielle de son crâne après avoir reçu un tir de LBD puis de multiples coups de la part de policiers.

Après avoir dans un premier temps nié les faits, ce policier de la BAC avait reconnu avoir fait usage de son LBD envers le jeune homme lors d’une audience le 3 août dernier durant laquelle il avait demandé sa remise en liberté. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait confirmé son maintien en détention en appel à l’issue de l’audience.

Ce mercredi, le policier a été entendu pendant quatre heures par le juge d’instruction et à l’occasion de cette audition, son avocat, Me Gassend, a déposé une nouvelle fois une demande de remise en liberté. S’exprimant pour la première fois dans la presse, Me Gassend estime au micro de RMC que son client « a l’impression de prendre pour tout le monde ». Pour rappel, dans ce dossier, trois autres policiers ont été mis en examen, sous contrôle judiciaire.