Le corps d’un homme âgé 70 ans sauvagement assassiné a été découvert dans la baignoire de son domicile du 10e arrondissement de Marseille, a rapporté dans un premier temps France 3. Deux frères, âgés de 14 et 18 ans ont rapidement été interpellés peu après pour ces faits commis en toute fin de semaine dernière. Le septuagénaire présentait de nombreuses plaies d’arme blanche et se trouvait avoir été éviscéré et égorgé.

Les raisons d’un tel acte sont pour l’heure encoure floues. France 3 comme La Provence avancent que l’aîné des deux frères aurait eu une relation sexuelle tarifée avec la victime avant de décider revenir « supprimer un pédophile ». Une activité de prostitution que ne confirme pas le parquet. Les enquêteurs se penchent également sur un mobile plus vénal, l'appartement de la victime ayant été fouillé.