C’est une nouvelle bombe dans une actualité déjà tendue sur le plan des violences policières à Marseille. Ce mardi, cinq membres du Raid ont été placés en garde à vue dans le cadre d’une enquête sur la mort d’un homme de 27 ans dans le centre-ville de Marseille en marge des émeutes. 20 Minutes fait le point.

C’est quoi le Raid au juste ?

Le Raid signifie « recherche, assistance, intervention, dissuasion ». Cette unité est considérée comme l’élite de la police nationale en raison des conditions de recrutement difficiles et très sélectives. En France, le Raid comprend 450 personnes réparties dans 13 antennes partout sur le territoire français, dont une à Marseille, qui bénéficie d’un siège tout neuf. Le Raid a été mobilisé par la préfecture de police des Bouches-du-Rhône dès le 30 juin dans le dispositif mis en place contre les émeutes à Marseille. Dans une ville où les violences urbaines sont plutôt rares, le recours au Raid dans ce cas de figure semblait alors relever de l’exceptionnel, pour ne pas dire l’inédit.

Pourquoi des membres du Raid sont-ils en garde à vue à Marseille ?

Cinq policiers du Raid ont été placés en garde à vue ce mardi dans le cadre d'une enquête sur la mort d'un homme de 27 ans en marge des émeutes début juillet. « Ces gardes à vue interviennent sur commission rogatoire du juge d'instruction », a expliqué le parquet de Marseille dans un communiqué, ajoutant que d'autres policiers ont également été convoqués pour être « entendus en qualité de témoins ».

Que s'est-il passé début juillet à Marseille ?

Dans la nuit du 1er au 2 juillet, alors que Marseille connaît des « émeutes et pillages », selon des déclarations du parquet au début du mois de juillet, un homme à scooter meurt cours Lieutaud, dans le 6e arrondissement, à la suite d'un « choc violent au niveau du thorax causé par le tir d’un projectile de type flash-ball. »

Selon BFMTV, qui s’est procuré les dernières images filmées par la victime avant sa mort, peu avant une heure du matin, la victime se trouvait devant un magasin de sport rue Montgrand, et filmait une interpellation. Vingt-six minutes plus tard, elle sera retrouvée inanimée en bas de l’immeuble où loge sa mère. C’est lors de son autopsie qu’a été repérée sur la poitrine de la victime la trace de ce qui pourrait être l’impact d’un tir de LBD. « Cet impact a entraîné un arrêt cardiaque et donc la mort dans un temps proche », ajoute à l'époque le parquet de Marseille, qui précise avoir ouvert « une information judiciaire du chef de coups mortels avec usage ou menace d’une arme ». D'après des informations de Mediapart, l’autopsie conclut que ce choc sur le coeur a probablement causé la crise cardiaque qui a emporté ce jeune homme sans antécédents médicaux. La police judiciaire et l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) sont cosaisies. Une information judiciaire pour « coups mortels avec usage ou menace d’une arme » est ouverte.

Qui est la victime ?

Il s'agit de Mohamed Bendriss. L'homme âgé de 27 ans est marié et père d’un enfant. Sa femme est enceinte d’un second enfant. Il vivait à la cité Air Bel, dans le 11e arrondissement de Marseille. Quelques jours après sa mort, un rassemblement en son hommage a été organisé dans son quartier.

Selon BFMTV, Mohamed travaillait comme coursier. « La famille de Mohamed est dans l’espoir que les policiers soient identifiés et poursuivis », a déclaré à l’AFP Arié Alimi, avocat de la femme de Mohamed Bendriss. Contacté par 20 Minutes, un autre de ses avocats, Me Thierry Ospital, a indiqué ne pas faire de commentaires avant demain, mercredi, le temps de pouvoir s’entretenir avec le juge.

Est-ce la seule affaire de ce genre à Marseille ?

Ces gardes à vue font suite à une série d’enquêtes ouvertes par le parquet de Marseille qui visent des interventions des forces de l’ordre en marge des émeutes. Jusqu’ici, peu d’éléments avaient filtré concernant le décès de Mohamed Bendriss et son cas était passé dans l’ombre d’une autre affaire survenue la même nuit en marge des émeutes, celle d’Hedi, où des policiers sont également soupçonnés de violences. Après avoir reçu lui aussi un tir de LBD, mais au niveau de la tête, ce jeune homme de 22 ans avait été passé à tabac à Marseille et une partie de son crâne a dû être amputée.

Le 21 juillet, quatre policiers de la brigade anticriminalité de Marseille avaient été mis en examen du chef de « violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours » aggravées par trois circonstances en ce qu’elles ont été « commises en réunion, avec usage ou menace d’une arme et par personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions ». Trois avaient été placés sous contrôle judiciaire et un placé en détention provisoire, où il se trouve encore après le rejet de son appel début août par la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Cette détention provisoire avait déclenché une fronde dans certains commissariats, des policiers se mettant en arrêt maladie ou n’effectuant qu’un service minimum.

Une troisième affaire concernant une plainte à l’encontre de policiers est toujours en cours d’instruction à Marseille : Abdelkarim Y., 22 ans, se dit victime d’un tir de LBD de policiers du Raid dans la nuit du 30 juin au 1er juillet. Cousin de Mohamed Bendriss, il a perdu l’usage de son œil et présente « une fracture du nez très importante », selon Arié Alimi, qui défend aussi son cas. Le parquet a ouvert une enquête préliminaire du chef de « violences volontaires en réunion ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente par personne dépositaire de l’autorité publique et avec arme ».

Quelle est la réaction côté police ?

Contacté par 20 Minutes, aucun syndicat de policiers n’a souhaité s’exprimer sur les gardes à vue de leurs collègues pour l’heure. De son côté, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin s’est discrètement rendu mardi dans un commissariat de Marseille pour échanger avec les fonctionnaires, a appris l’AFP de source policière. Il a félicité les fonctionnaires pour une saisie de cannabis puis, a « de manière informelle » échangé durant une heure avec une soixantaine de policiers, selon cette source.