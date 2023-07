Onze personnes, soupçonnées d’avoir participé à la gestion et au ravitaillement d’un important point de deal dans une cité du nord de Marseille, ont été mises en examen et huit d’entre elles placées en détention provisoire, a indiqué vendredi le parquet de Marseille. Ces onze personnes ont notamment été mises en examen pour « importation non autorisée de stupéfiants commise en bande organisée, transport, détention, acquisition, offre ou cession de stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment de trafic de stupéfiants » ou encore « acquisition et détention non autorisée d’armes », précise le communiqué du parquet.

Dix-sept personnes déjà arrêtées fin juin

Dix-sept personnes au total avaient été arrêtées fin juin dans une opération de l’Office antistupéfiants (Ofast) qui faisait suite à l’ouverture, en janvier 2022, d’une information judiciaire concernant « un réseau de trafic de stupéfiants actif sur l’un des principaux points de vente de la cité de La Paternelle », précise le parquet. Les enquêteurs avaient mis au jour « l’implication de plusieurs individus dans la gestion et le ravitaillement » d’un point de revente de stupéfiants, « en lien avec des figures importantes du narcobanditisme marseillais », ajoute-t-il. Lors de ces arrestations, ont également été saisies des armes (un fusil à pompe, une kalachnikov, un pistolet) ainsi que les munitions correspondantes. Les enquêteurs ont également saisi 57.000 euros, du matériel de conditionnement de stupéfiants ainsi que des vêtements, chaussures, montres et de la maroquinerie de luxe.

La cité de La Paternelle, située dans le nord de la deuxième ville de France, est au cœur d’une lutte sanglante entre groupes rivaux pour prendre le contrôle de ses juteux points de deal, un conflit dans lequel sont impliqués de plus en plus de mineurs. C’est dans cette cité qu’un adolescent de 17 ans, connu pour « dealer », avait été lynché à mort mi-février et qu’un autre de 16 ans a été tué par balles début avril. Là aussi que, fin mars, le corps d’un homme de 20 ans, criblé de balles, avait été retrouvé, abandonné sur un terrain vague, a priori plusieurs jours après avoir été mortellement touché.

« Le conflit entre le réseau visé par cette procédure et un réseau concurrent sur la même cité est à l’origine de plusieurs homicides et tentatives d’homicides en bande organisée depuis le début de l’année 2023 », rappelle le parquet, alors que 24 personnes sont déjà mortes depuis janvier dans des violences liées au narcobanditisme à Marseille.