Le parquet de Marseille a annoncé ce vendredi après-midi l’ouverture d’une enquête pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l’autorité publique après que deux fonctionnaires deux polices ont été violemment agressés par des manifestants dans la nuit de jeudi à vendredi. La ville a connu cette nuit-là plusieurs scènes de violences urbaines dans le contexte de la mort de Nahel.

Les deux policiers, qui étaient hors-service, circulaient « dans un cadre privé à bord d’un véhicule », et se sont retrouvés « bloqués par un incendie de poubelles puis [ont été] pris à partie par un groupe d’une vingtaine d’individus en centre-ville de Marseille. Il ressort des premiers éléments de l’enquête que l’un d’eux a été reconnu en sa qualité de policiers. Les deux policiers sont sortis de leur véhicule et ont violemment été frappés. L’un d’eux restant inconscient durant de très longues minutes », détaille le communiqué de Dominique Laurens, procureure de la République de Marseille. Le policier « présente une fracture du plancher orbital et a été atteint d’un coup de couteau type estafilade au poignet, [il] n’est plus hospitalisé », poursuit la procureure.