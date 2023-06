Un incendie se déclare en mer dans un navire de croisière Corse-Marseille

Ce n’est pas intuitif, mais l’un des plus importants dangers sur les bateaux est le feu. C’est à cela qu’a été confronté l’équipage du Monte d’Oro, navire de la Corsica Linea, et sa cinquantaine de passagers, rapporte La Provence.

Le ferry avait quitté le port de l’Île Rousse en Corse mardi soir peu après 19 heures, lorsqu’un incendie s’est déclaré dans la salle des machines, vraisemblablement à cause d’une projection d’huile consécutive à une rupture de canalisation. Les marins sont parvenus à circonscrire le feu à la salle des machines et ont pu relancer deux des quatre moteurs du navire qui a pu poursuivre sa route à vitesse réduite et gagner Marseille.