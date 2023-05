Deux Marseillais âgés de 25 et 28 ans et connus des services de police ont été abattus mercredi soir en Espagne par un commando armé, rapporte La Provence. Les deux victimes ont été prises pour cible par trois hommes encagoulés et armés de fusils d’assaut alors qu’ils se trouvaient dans leur véhicule, stationné sur le parking d’un ensemble appart-hôtel de la ville balnéaire de Salou, située à une centaine kilomètres au sud de Barcelone. La piste du règlement de compte entre narcotrafiquants marseillais ne semble faire guère de doute.

Le quotidien provençal ajoute qu’un homme de 24 ans a été interpellé par la police espagnole qui recherche encore activement au moins deux de ses complices.