Ce lundi, quatre personnes ont été interpellées à l’issue d’une manifestation dans l’hôtel Intercontinental de Marseille, un hôtel de luxe qui surplombe le Vieux-Port.





Les manifestants ont envahi l'intercontinental à Marseille. Au moins quatre personnes ont été arrêtées. #manif1mai pic.twitter.com/WIe7WoIMVX — Mathilde Ceilles (@MathildeCeilles) May 1, 2023



Après l’arrivée du cortège de la manifestation du 1er-Mai, une centaine de manifestants antifascistes a déambulé dans la ville, jusqu’à rejoindre sur le Vieux-Port un groupe d’enseignants syndicalistes. Entre 100 et 200 personnes se sont ensuite dirigées vers l’hôtel Intercontinental, qui a abrité pendant des années un hôpital avant d’être transformée en établissement de luxe. Arrivé à quelques mètres de l’hôtel, dans le quartier du Panier, le groupe de manifestants s’est mis à courir vers l’entrée principale, tenant les grilles d’entrée pour permettre au cortège d’approcher. Une fois à l’intérieur, ces manifestants ont ensuite tambouriné sur le mobilier de hall d’accueil avant de jeter les coussins et bouquets de fleurs qui se trouvaient là.

Le cortège a fait demi-tour alors que la police approchait pour les déloger. Des affrontements ont alors éclaté à l’extérieur de l’hôtel entre manifestants et force de l’ordre. Alors que la majorité du cortège avait évacué les lieux, quatre personnes sont sorties de l’hôtel en courant et ont été arrêtées par les policiers postés à l’entrée de l’établissement. La préfecture de police des Bouches-du-Rhône confirme ces arrestations, et indique que l’interpellation a été réalisée pour jets de projectile et dégradations.