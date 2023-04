Que s’est-il passé dans la nuit de samedi à dimanche, au 17 rue Tivoli à Marseille pour que l’immeuble s’effondre après une explosion ? La police technique et scientifique d’Écully, près de Lyon, a été envoyée en renfort dans la journée pour aider à déterminer les causes exactes de cette catastrophe et épauler les équipes d’investigations sur place, rapporte Lyon Mag.

Le gaz fait partie des pistes

Dimanche en fin de journée, l’origine de l’explosion était encore « impossible » à établir, selon la procureure de la République de Marseille Dominique Laurens, notamment en raison de l’impossibilité pour les experts judiciaires d’accéder au site non sécurisé. Mais « le gaz fait partie bien évidemment des pistes », a-t-elle ajouté. Des témoins ont affirmé avoir senti des « odeurs suspectes de gaz ».









La piste d’un immeuble insalubre avait rapidement été écartée par Benoît Payan, le maire de Marseille, à la suite de son premier point presse dimanche matin. « Il n’y avait pas d’arrêté de péril pour ce bâtiment et ce n’est pas un quartier recensé comme ayant de l’habitat insalubre », a confirmé le préfet.