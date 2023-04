La loi du talion règne entre les équipes rivales de trafic de drogue à Marseille, où trois fusillades survenues dans la nuit de dimanche à lundi ont fait trois morts et douze blessés, selon un bilan encore provisoire. Ainsi, ce sont treize jeunes qui sont morts depuis le début de l’année, victimes d’homicides en bande organisée. Un déchaînement de violence de plus en plus aveugle, avec des victimes de plus en plus jeunes. Là où de nombreuses années durant, les victimes avaient eu le temps de rouler leur bosse et de gravir les échelons des trafics avant d’en payer le prix, ce sont désormais des mineurs et jeunes majeurs, des petites mains en somme qui sont les cibles de ces affrontements. Et depuis six mois, tous les regards se tournent vers la cité de La Paternelle abritant deux équipes visiblement décidées à en découdre et qui, selon les premiers éléments de l’enquête, seraient encore à l’origine des règlements de compte de la nuit passée. « 20 Minutes » fait le point sur les victimes, le déroulé de la soirée, le début de l’enquête et l’origine suspectée de ce conflit meurtrier.

Deux heures, trois quartiers, quinze victimes

Tout débute à 22h30, dans la cité Félix Pyat du 3e arrondissement de Marseille. Quatre hommes âgés d’une vingtaine d’années stationnent devant une épicerie de nuit en ce mois de Ramadan lorsqu’ils sont la cible de tirs de 9 mm, un calibre destiné aux pistolets semi-automatique. Blessés, ils ont été pris en charge par les secours sans voir leurs pronostics vitaux engagés, précise le parquet de Marseille.

Une heure plus tard, ce sont une quarantaine de tirs de 7,62 mm, une munition soviétique utilisée par les kalachnikovs, accompagnées de quelques détonations de 9 mm, qui se faisaient entendre cité du Castellas, dans le 15e arrondissement, où deux hommes âgés de 21 et 23 ans décédaient sur place. La fusillade se poursuivait sur plus d’un demi-kilomètre, jusqu’à l’avenue de Padouane et six autres personnes étaient blessées. Un peu plus tard dans la nuit, un véhicule était retrouvé incendié chemin du cap Janet, route qui borde l'A55 et le port de Marseille et située à deux kilomètres à vol d’oiseau de la cité du Castellas.

A 0h40 enfin, trois adolescents étaient visés dans une ruelle située juste derrière le centre commercial des Terrasses du Port, dans le quartier de la Joliette (2e arrondissement). L’un d’eux, âgé de 16 ans trouvait la mort, tandis que ses deux collègues de 14 et 16 ans étaient grièvement blessés, dont l’un voit son pronostic vital engagé.

Quels liens entre ces fusillades ? Le point sur l’enquête

Pour l’heure, le parquet de Marseille indique « aucun lien n’est établi entre ces trois fusillades ». Mais la concomitance de celles-ci interroge. Toutefois, il est déjà arrivé par le passé que deux « opérations » menées par deux équipes différentes aient eu lieu le même soir dans Marseille, et que celles-ci avaient été vraisemblablement le fruit du hasard. Les « matchs retours » s’effectuant généralement avec un peu de préparation.

Interrogée par l’AFP, Frédérique Camilleri, la préfète de police de Marseille, a déclaré que les événements de la Joliette auraient « des liens avec le trafic de stupéfiants de La Paternelle (…) Cette cité est aujourd’hui à l’origine de la quasi-totalité des assassinats de ces derniers mois », a-t-elle relevé.

Quatre personnes ont été interpellées pour les tirs de la Joliette, a ajouté une source proche de l’enquête. Information que ne donnait pas le parquet de Marseille dans son communiqué.

La Paternelle, épicentre de la guerre des stups ?

Forcément, les regards se tournent vers ce quartier du 15e arrondissement. Dans cette cité des quartiers nord, quatre points de deal sont gérés par deux réseaux différents qui sont en guerre ouverte. Depuis l’automne dernier, ce sont ces affrontements qui sont à l’origine de l’essentiel des règlements de compte. Si, selon la police, la fusillade de la Joliette y trouverait sa source, les mobiles de celle du Castellas, où trois personnes avaient trouvé la mort en 2021, ne sont pas encore établis. De même pour celle de Félix Pyat. Mais cette dernière, toujours selon des sources policières, est plutôt engagée dans une guerre plus locale, avec la cité voisine du Moulin, également dans le 3e arrondissement. Un contentieux ayant causé sept morts l’an dernier. Reste à savoir si l’intense activité à La Paternelle est en train de rebattre les cartes à l’échelle de la ville où les alliances et retournements d’alliances entre réseau sont fréquents.