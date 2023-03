Les policiers sont venus les chercher au petit matin à leurs domiciles. Quatre syndicalistes de la CGT Bouches-du-Rhône, membres de la section mines et énergies ont été interpellés et placés en garde à vue au commissariat de la division nord de Marseille. Cette section syndicale qui regroupe notamment des travailleurs d’Enedis, filiale d’EDF chargée de la gestion et de l’aménagement du réseau de distribution d’électricité en France, a revendiqué plusieurs actions « Robins des bois » en passant sauvagement des compteurs électriques d’artisans en difficulté en tarif réduit ou gratuit depuis l’envolée des prix du gaz et de l’énergie.

Ce mardi, ils revendiquaient également des coupures électriques de différentes institutions de Marseille, parmi lesquelles le journal La Provence et la préfecture. Des actions menées dans le cadre de la mobilisation sociale contre la réforme des retraites que l’Assemblée nationale pourrait voter définitivement ce jeudi.









« On ne peut pas ne pas faire le rapprochement entre le passage en force du gouvernement à l’Assemblée nationale et cette autre forme de passage en force qui est la répression du mouvement », a commenté la CGT 13. A 14 heures, une centaine de personnes se sont rassemblées à l’appel de l’intersyndicale devant la préfecture de Marseille pour dénoncer « l’emploi de la répression contre les syndicalistes en lutte ».

Pour l’heure, les faits précisément reprochés aux quatre syndicalistes placés en garde à vue ne sont pas encore connus. « On leur reprocherait des faits commis au mois de juin 2022 », a avancé Jérémy Bacchi, sénateur PCF des Bouches-du-Rhône, qui n’exclut pas de faire valoir son droit de visite des lieux de privation de liberté s’ils n’étaient pas libérés dans l’après-midi. L’élu communiste s’interroge également sur « la concomitance du calendrier » et de ces mises « en garde à vue au lendemain d’une importante journée de mobilisation ».

Sollicité, le parquet de Marseille n’a pu répondre dans l’immédiat sur les éventuelles suites judiciaires.