Ils ont la vingtaine, et de longues années de prison devant eux. Deux jeunes hommes ont avoué au cours de leur garde à vue leur participation à un règlement de comptes perpétré à Marseille le 14 octobre dernier, a annoncé Dominique Laurens, la procureure de la République dans un communiqué.

Il était 19h45 environ ce jour-là, lorsque arrivés à bord d’un 4x4 volé qui sera retrouvé incendié quelques heures plus tard, l’un des deux mis en cause est sorti du véhicule « arroser » à la kalachnikov le point de deal de la Visitation, une cité des quartiers nord. Les tirs ont atteint mortellement Mohamed Dardouri, âgé de 20 ans, et ont blessé un autre homme du même âge.

L’enquête conduite par la police judiciaire dans les mois suivants a permis d’identifier le tireur et le conducteur du véhicule. Face aux policiers, tous deux ont reconnu leur rôle respectif.

Avec trente et une victimes, l’année 2022, sur fond de lutte pour le contrôle des nombreux points de vente de stupéfiants de la ville, a été une des plus meurtrières de Marseille.