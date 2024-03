Un enfant de dix ans meurt étouffé par un aliment près de Lyon

Les circonstances exactes de ce drame n’ont pas encore été communiquées, mais les faits sont là : un enfant âgé de dix ans est mort après s’être étouffé avec un aliment, rapporte le quotidien régional Le Progrès. Le drame s’est produit ce mercredi au tout début de l’après-midi à Sathonay-Camp, une commune située au nord de Lyon.

Un membre de sa famille a bien tenté de lui prodiguer les premiers soins pour tenter de le réanimer, précisent nos confrères, puis les pompiers et le Samu, en vain. L’enfant n’a pas survécu. Un accident domestique qui selon, l’Institut national de veille sanitaire (INVS), rappellent nos confrères, arrive bien plus souvent qu’on ne le pense, notamment chez les enfants de 0 à 14 ans dont la suffocation est la deuxième cause dans les accidents de la vie courante, derrière les chutes.