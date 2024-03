Près d’une tonne de cannabis saisie et huit interpellations près de Lyon

De Lyon à Perpignan, des suspects âgés d’une vingtaine à une cinquantaine d’années… C’est une belle prise réalisée par les enquêteurs de l’Office antistupéfiants (Ofast) et l’Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) qui travaillaient depuis plusieurs mois pour faire tomber ce réseau en bande organisé. Près d’une tonne de cannabis a en effet été saisie lundi soir à Chasse-sur-Rhône près de Lyon dans un poids lourd. La police judiciaire a également interpellé huit personnes qui ont été placées en garde à vue, a-t-on appris mercredi de sources proches du dossier, confirmant une information du site Actu17.

La cargaison venait d’Espagne

Six d’entre eux ont été interpellés lors du déchargement de la marchandise dans un entrepôt de Chasse-sur-Rhône près de Lyon et deux à Perpignan, où étaient basés les fournisseurs de la drogue. Au total, c’est 970 kg de cannabis saisis, découverts dans un camion et que les trafiquants s’apprêtaient à écouler dans la région lyonnaise. La cargaison venait d’Espagne, selon une source proche du dossier.

L’enquête, menée sous l’autorité de la Junalco (Juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée) avait démarré après le signalement d’une équipe de malfaiteurs spécialisés dans le vol de voitures. Trois kilos de cocaïne et plusieurs kilos d’herbe de cannabis ont également été saisis lors des perquisitions chez les suspects, selon Actu17. Leurs gardes à vue, s’agissant de criminalité en bande organisée, peuvent durer jusqu’à 96 heures.